Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

İŞTE JOSE'NİN SÖZLERİ: "OYUNCULAR BANA GÜVENMELİ" Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.



