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Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte hava tamamen değişti. Portekizli hocanın özellikle imza törenine akın eden Fenerbahçe taraftarı büyük bir heyecan ve coşku yaşadı. Mourinho'nun özellikle hem imza töreninde hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalar gelecek sezon öncesi taraftara büyük umut verdi. Sarı-lacivertlilerde, transferde ise nokta atışı isimler kadroya dahil edilecek. Portekizli hocanın ilk transferi stoper olacak. İşte Mourinho'nun gündeminde yer alan Real Madrid'in yıldızı... FB SPOR HABERLERİ.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 11:30
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Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Özellikle mevcut başkan Ali Koç, transfer konusunda 'tartışmasız' isimleri kadroya katmak için Branco'ya tam yetki verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise transfere yönelik dikkat açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

İŞTE JOSE'NİN SÖZLERİ:

"OYUNCULAR BANA GÜVENMELİ"

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

"İLK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"

Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

"ELİMDE OLSA HAFTAYA İLK MAÇIMA ÇIKARDIM"

Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

"BASKIYI KALDIRAMAYANLAR OYNAYAMAZ"

Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

"Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim." ifadelerinde bulunmuştu."

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

REAL MADRID'İN KAPTANI İLK SIRADA!

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası Mourinho İspanyol basınına yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre ilk olarak Real Madrid ile sözleşmesi sona eren eski öğrencisi Nacho Fernandez'i istedi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

MOURINHO DEVREYE GİRECEK

Sportif Direktörü Mario Branco'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nacho'nun menajeriyle temasa geçtiği belirlendi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'i çalıştırırken Nacho'yu altyapıdan çıkaran isimdi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Portekizli hocanın transferde bizzat devreye gireceği ve İspanyol futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunacağı da ifade edildi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

KARAR TURNUVA SONRASINDA

Savunmanın her bölgesinde oynayabilen Nacho Fernandez, İspanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!

Nacho Fernandez bu sezon Real Madrid formasıyla 45 karşılaşmada görev aldı.

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