FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Defansif orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi. Yönetim, Chelsea'nin genç oyuncusu için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Jose Mourinho'nun orta alana mücadelesi ve fizik kalitesi ile ön plana çıkan bir istediği, Fransız futbolcunun transferine onay verdiği ifade edildi.
12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin 20 yaşındaki Ogechukwu'yu kiralamayı hedeflediği de belirtildi.
Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı.
Premier Lig'de 12 maçta 297 dakika görev yapabilen Ogechukwu, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giyiyor.
MOURINHO FAKTÖRÜ
Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında.
Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında.
Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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