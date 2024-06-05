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FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Defansif orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi. Yönetim, Chelsea'nin genç oyuncusu için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco önceki gün Portekli teknik adam ile yeni sezonun planlamasını masaya yatırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ogechukwu'nun transferi için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Jose Mourinho'nun orta alana mücadelesi ve fizik kalitesi ile ön plana çıkan bir istediği, Fransız futbolcunun transferine onay verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Sarı-Lacivertli yönetimin 20 yaşındaki Ogechukwu'yu kiralamayı hedeflediği de belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Premier Lig'de 12 maçta 297 dakika görev yapabilen Ogechukwu, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

MOURINHO FAKTÖRÜ

Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede! Transferde Jose Mourinho faktörü

Lesley Ogechukwu'nun Chelsea kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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