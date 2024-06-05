FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:59
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Fenerbahçe, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor.
Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim.
Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.
Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı.
O maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk...
AVRUPA'DA KUPA GELİRSE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe, iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Portekizli teknik adama 10 milyon Euro bonus ödeyecek.
Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek.
Avrupa'nın üç turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, iki yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcılarıyla birlikte 40 milyon Euro maaş alacak.
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