Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:59
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Sarı-lacivertliler, Kartal'dan dolan boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Kanarya, son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Fenerbahçe, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

O maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

AVRUPA'DA KUPA GELİRSE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Portekizli teknik adama 10 milyon Euro bonus ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...

Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek.

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