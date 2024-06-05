FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e transfer telefonu! Arda Güler...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İspanyol basını, Mourinho'nu Arda transferi için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i aradığını yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcının Romelu Lukaku, Paulo Dybala ve Arda Güler ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.
"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"
Jose Mourinho, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala iddialarıyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.
Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor.
Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"
Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz.
Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.
Mourinho'nun Arda sözleri gündem olurken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARDA GÜLER İÇİN BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Madrid-Barcelona.com'da yer alan haberde; Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i telefonla arayarak Arda Güler'in kiralık transferi konusunda bizzat görüştüğü yazıldı.
PEREZ TEKLİFİ REDDETTİ
Ancak Perez'in Mourinho'nun bu teklifin reddettiği ve sezonun son dönemlerinde performansını yükselten genç yıldıza güvendikleri aktarıldı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta süre aldı.
Milli yıldız, 6 gollük bir performans sergiledi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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