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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak ise çok sürpriz bir golcüyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından gözler şimdi transferlere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Sarı-lacivertliler etkili bir kadro kurarak gelecek sezon uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk coşkusunu mutlaka yaşamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Bu anlamda Kanarya transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Sarı-lacivertlilerde takviye yapılacak bölgelerden birisinin de gol yolları olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Fenerbahçe'nin santrfor konusunda oldukça sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Polonya medyasından Meczyki'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Maciej Rosolek için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Haberin detayında Muci'nin Legia'dan Beşiktaş'a transferinden sonra Fenerbahçe'nin Polonya kulübünü transferde yakın takibe aldığı ve Rosolek'i gözüne kestirdiği belirtildi. Futbolcuyu taraftarların "yeni Robert Lewandowski" şeklinde adlandırdığı bilgisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

MACIEJ ROSOLEK KİMDİR?

22 yaşındaki Rosolek futbola ülkesinin Siedlce takımının altyapısında başladı. Ardından Legia altyapısının yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Polonya'dan sürpriz golcü!

Legia'dan, bir dönem Polonya ekibi Arka Gdynia takımına kiralık olarak giden oyuncu şimdilerde yine Legia için ter döküyor. Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, on numara ve sağ kanat mevkilerinde görev alabiliyor.

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