Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Takım kaptanlarından olan deneyimli futbolcunun teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, zaman kaybetmeden mesaiye başladı.
Portekizli çalıştırıcı, yapılacak transferlerle birlikte mevcut kadroda kalmasını istediği isimleri de belirlemeye başladı.
Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimleri başında Mert Hakan Yandaş geliyor.
2020/2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten ve takım kaptanlarından olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
"SON KARAR MOURINHO'DA"
Başkan Ali Koç'un da Mert Hakan görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.
İLERLEYEN GÜNLERDE TOPLANTI YAPACAKLAR
Jose Mourinho da Mert Hakan ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.
Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Mert Hakan'ın güncel piyasa değeriyse 1.3 milyon Euro.
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