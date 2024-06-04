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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Takım kaptanlarından olan deneyimli futbolcunun teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 09:28
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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho ile doldurdu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde düzenlenen imza töreninde Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Jose Mourinho, imza töreninde yaptığı açıklamada "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, zaman kaybetmeden mesaiye başladı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Portekizli çalıştırıcı, yapılacak transferlerle birlikte mevcut kadroda kalmasını istediği isimleri de belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimleri başında Mert Hakan Yandaş geliyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

2020/2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten ve takım kaptanlarından olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

"SON KARAR MOURINHO'DA"

Başkan Ali Koç'un da Mert Hakan görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

İLERLEYEN GÜNLERDE TOPLANTI YAPACAKLAR

Jose Mourinho da Mert Hakan ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş...

29 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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