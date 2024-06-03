Fenerbahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Jose Mourinho...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesiyle birlikte kadro planlaması için çalışmalar başladı. Çok sayıda futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, takımda kalıp kalmayacağı isimlerin başında Dusan Tadic geliyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Portekizli teknik adam, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı. Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.
Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.
İmza töreninin ardından Başkan Ali Koç ve Jose Mourinho, tribünleri gezerek taraftarlarla bir araya geldi.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte yapılacak transferler ve takımdaki bazı yıldızların geleceği merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Dusan Tadic geliyor.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında Ajax'tan gelen ve takımın en istikrarlı ismi olan Tadic'in yeni sezonda takımda olup olmayacağı belirsiz.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Sırp yıldızla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Tadic'in durumu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra belli olacak.
Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 56 maça çıktı.
Sırp yıldız, 16 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.
Tadic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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