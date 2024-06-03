FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile imzaların atılmasının ardından gözler takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu anlamda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi ise Edin Dzeko oldu. Son olarak futbolcu ile Jose Mourinho arasında geçmişte yaşanan o durum ise gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:07
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Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli yıldız hocanın gelmesiyle büyük bir coşku yaşarken Kanarya'da takıma yapılacak transferler büyük merak konusu oldu.
Diğer yandan Fenerbahçe'de, Mourinho sonrası takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Kanarya'da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolculardan birisi de Edin Dzeko.
Son olarak Dzeko ile Mourinho arasında geçmişte yaşanan o durum dikkat çekti.
Jose Mourinho, Roma'nın başına geldiği sene yıldız golcü ile yolları ayırmıştı.
Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe'de de benzer senaryoyu uygulayabileceği belirtildi.
Geçen sezon sarı-lacivertlilere imza atan Dzeko'nun 1 yıl daha kontratı var. Boşnak oyuncu, yeni sezonda Al-Hilal'e gidebilir.
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