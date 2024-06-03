Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile imzaların atılmasının ardından gözler takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu anlamda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi ise Edin Dzeko oldu. Son olarak futbolcu ile Jose Mourinho arasında geçmişte yaşanan o durum ise gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Kanarya'da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile imzalar resmen atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Kadıköy'de yapılan imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli yıldız hocanın gelmesiyle büyük bir coşku yaşarken Kanarya'da takıma yapılacak transferler büyük merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Diğer yandan Fenerbahçe'de, Mourinho sonrası takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Kanarya'da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolculardan birisi de Edin Dzeko.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Son olarak Dzeko ile Mourinho arasında geçmişte yaşanan o durum dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Jose Mourinho, Roma'nın başına geldiği sene yıldız golcü ile yolları ayırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho sonrası Edin Dzeko için flaş karar!

Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe'de de benzer senaryoyu uygulayabileceği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho...
F.Bahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek
BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Emekli memur zammı enflasyon farkı | 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
KİRA ARTIŞ ORANI HAZİRAN SON DAKİKA | 2024 Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Mourinho... 11:07
Milliler İtalya'nın konuğu olacak! Milliler İtalya'nın konuğu olacak! 10:56
Mourinho sonrası Dzeko için flaş karar! Mourinho sonrası Dzeko için flaş karar! 10:53
İngiltere - Bosna Hersek maçı ne zaman? İngiltere - Bosna Hersek maçı ne zaman? 10:52
Almanya - Ukrayna maçı ne zaman? Almanya - Ukrayna maçı ne zaman? 10:49
Hırvatistan - Makedonya maçı ne zaman? Hırvatistan - Makedonya maçı ne zaman? 10:45
Daha Eski
Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman? Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman? 10:42
G.Saray'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi... G.Saray'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi... 09:47
İtalya - Türkiye maçı ne zaman? İtalya - Türkiye maçı ne zaman? 09:21
F.Bahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek F.Bahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek 09:16
Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 09:00
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Haziran bugün kimin maçı var? 08:04