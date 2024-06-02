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Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Son dakika spor haberleri... Dortmund - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Jose Mourinho ile Madrid'in yıldız ismi Belingham arasında yaşanan Fenerbahçe diyaloğu dikkat çekti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 09:48
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Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı dün gece Wembley'de yaşandı. Fenerbahçe taraftarları ve Türk futbolseverler müsabakada saha dışına da odağını kaydırdı.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve imza töreni düzenlenecek olan Jose Mourinho, dev maçı yorumcu olarak takip etti.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Dünyaca ünlü teknik direktörün yorumları ve davranışları kısa sürede gündem oldu.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Milliyet'te yer alan haberde Jose Mourinho'nun geceye damga vuran hareketi ise Jude Bellingham ile arasında yaşandı.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

BELLINGHAM'IN ANNESİYLE POZ VERDİ

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Jude Bellingham'ın Jose Mourinho'dan bir fotoğraf talebi olduğu görüldü.

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Jose Mourinho ve Jude Bellingham'ın annesi kameralara poz verirken yansıdı. Jude Bellingham yaşanan olaya dair şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

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