Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!

Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

BELLINGHAM'IN ANNESİYLE POZ VERDİ Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Jude Bellingham'ın Jose Mourinho'dan bir fotoğraf talebi olduğu görüldü.