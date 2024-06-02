Jose Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe!
Son dakika spor haberleri... Dortmund - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Jose Mourinho ile Madrid'in yıldız ismi Belingham arasında yaşanan Fenerbahçe diyaloğu dikkat çekti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve imza töreni düzenlenecek olan Jose Mourinho, dev maçı yorumcu olarak takip etti.
Dünyaca ünlü teknik direktörün yorumları ve davranışları kısa sürede gündem oldu.
Milliyet'te yer alan haberde Jose Mourinho'nun geceye damga vuran hareketi ise Jude Bellingham ile arasında yaşandı.
Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.
BELLINGHAM'IN ANNESİYLE POZ VERDİ
Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Jude Bellingham'ın Jose Mourinho'dan bir fotoğraf talebi olduğu görüldü.
Jose Mourinho ve Jude Bellingham'ın annesi kameralara poz verirken yansıdı. Jude Bellingham yaşanan olaya dair şu ifadeleri kullandı:
Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.
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