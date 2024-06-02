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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanına akın etti. Portekizli hoca da taraftarın yanına gitmek için apronun dışına çıktı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 15:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco eşlik etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho taraftarla buluştu! Apronun dışına çıktı...

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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