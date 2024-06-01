Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonu 21 golle tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Portekizli hocanın raporu dikkat çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Kulüp daha sonra da bu kararını resmi olarak açıkladı.
JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çalışmaları da günlerdir sürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç'tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu.
Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ali Koç da tele konferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı.
Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi.
Başkan Ali Koç, Londra'ya giderek Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Öte yandan Ali Koç'un, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile beraber seyretmesi bekleniyor.
MOURINHO FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe'yi takip ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı.
Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor.
Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü.
Takvim'in haberine göre, ayrılığın gerekçesi Mourinho'nun forvet transferi istemesi.
Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.
Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maçı kan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol,10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.
Oyuncuya Suudi takımlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
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