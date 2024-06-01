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Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonu 21 golle tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Portekizli hocanın raporu dikkat çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:07
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Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal'a tebliğ etti.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Kulüp daha sonra da bu kararını resmi olarak açıkladı.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çalışmaları da günlerdir sürüyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç'tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ali Koç da tele konferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Başkan Ali Koç, Londra'ya giderek Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Öte yandan Ali Koç'un, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile beraber seyretmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

MOURINHO FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe'yi takip ediyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Takvim'in haberine göre, ayrılığın gerekçesi Mourinho'nun forvet transferi istemesi.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maçı kan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol,10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Oyuncuya Suudi takımlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası...

Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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