Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 Milyon Euro'yu aşan sadece tek bir isim var
Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olurken şampiyonluk yarışı adeta nefesleri kesti. Sezonun sona ermesinin ardından ligin en değerli futbolcuları da belli oldu. Listede tek bir isim 20 Milyon Euro değerini aşabildi. İşte detaylar...
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3- VICTOR NELSSON (GALATASARAY)
+2 milyon euro artış - 17 milyon euro piyasa değeri
4- JAYDEN OOSTERWOLDE (FENERBAHÇE)
+2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri
5- MUCI (BEŞİKTAŞ)
+2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri
6- İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)
+2 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri
7- REY MANAJ (SİVASSPOR)
+2 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri
8- OĞUZ AYDIN (ALANYASPOR)
+2 milyon euro - 4.3 milyon euro piyasa değeri
9- DERRICK KÖHN (GALATASARAY)
+2 milyon euro - 6 milyon euro
10- FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE)
+1 milyon euro - 21 milyon euro (Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'de 20 milyon euro barajını aşan tek isim oldu.)
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