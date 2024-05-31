Haberler Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 Milyon Euro'yu aşan sadece tek bir isim var

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 Milyon Euro'yu aşan sadece tek bir isim var

Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olurken şampiyonluk yarışı adeta nefesleri kesti. Sezonun sona ermesinin ardından ligin en değerli futbolcuları da belli oldu. Listede tek bir isim 20 Milyon Euro değerini aşabildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:56
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Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

Transfermarkt, Süper Lig ekiplerinde forma terleten futbolcuların piyasa değerini güncelledi. İşte en fazla değer kazanan oyuncular ve ligin en değerli ismi:

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

1- BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY)

+4 milyon euro artış - 17 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

2- SEMİH KILIÇSOY (BEŞİKTAŞ)

+4 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

3- VICTOR NELSSON (GALATASARAY)

+2 milyon euro artış - 17 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

4- JAYDEN OOSTERWOLDE (FENERBAHÇE)

+2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

5- MUCI (BEŞİKTAŞ)

+2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

6- İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)

+2 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

7- REY MANAJ (SİVASSPOR)

+2 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

8- OĞUZ AYDIN (ALANYASPOR)

+2 milyon euro - 4.3 milyon euro piyasa değeri

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

9- DERRICK KÖHN (GALATASARAY)

+2 milyon euro - 6 milyon euro

Trendyol Süper Lig'in en değerli yıldızı belli oldu! 20 milyon euroyu aşan sadece tek bir geçti

10- FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE)

+1 milyon euro - 21 milyon euro (Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'de 20 milyon euro barajını aşan tek isim oldu.)

Türk Telekom
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