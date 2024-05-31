Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, görüşmelerde bulunduğu ve mevcut başkan Ali Koç'un da anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho'nun, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı istediğini söylemişti. Brezilyalı yıldız, bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 23:02
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FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

Kariyerini Al-Nassr'da devam ettiren Anderson Talisca, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

Brezilyalı futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Ayrıca Beşiktaş'ın da oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

ANDERSON TALISCA'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Talisca ismini gündeme getirmesinin ardından transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı futbolcudan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

Sambacı futbolcu, nisan ayında Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...

Deneyimli oyuncu bu sezon 25 maça çıkarken, 25 gol ve 4 asistle imza attı.

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