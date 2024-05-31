FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan olay paylaşım! Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, görüşmelerde bulunduğu ve mevcut başkan Ali Koç'un da anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho'nun, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı istediğini söylemişti. Brezilyalı yıldız, bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"SONUNA KADAR SENİNLE"
Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.
Sambacı futbolcu, nisan ayında Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Deneyimli oyuncu bu sezon 25 maça çıkarken, 25 gol ve 4 asistle imza attı.
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