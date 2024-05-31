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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü bir ismi getirdi. İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Kanarya'nın Mourinho ile el sıkışması Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte o haberler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 18:38
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaştığı iddiaları Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

İşte o haberler...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

"ÖZEL BİRİ" FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI
Tuttomercato: "Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamaya hazır.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

"Özel biri", sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

Corriere dello Sport: "Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

'FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDi'
Tuttosport: "Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

"Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

'2 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR'
Calcio Mercato: "Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

'UYUYAN DEVİ UYANDIRACAK'
A Bola: "Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

"Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor."

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