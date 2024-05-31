FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak'

'2 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR' Calcio Mercato: "Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir."

'UYUYAN DEVİ UYANDIRACAK'

A Bola: "Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı."