TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair hem teknik direktör hem de futbolcu transferleri konusunda hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, şimdi de gündeme Liverpool formasıyla yıldızlaştıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Sadio Mane'yi aldı. İşte transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım 2024-25 sezonunda yıldız isimlerden oluşan bir kadro kurmayı planlıyor.
Bu bağlamda Fenerbahçe'ye yazılan isimlerden biri de Sadio Mane oldu.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi.
32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.
6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.
Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon Euro ödemişti.
Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.
Sadio Mane'nin Al-Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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