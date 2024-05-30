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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair hem teknik direktör hem de futbolcu transferleri konusunda hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, şimdi de gündeme Liverpool formasıyla yıldızlaştıktan sonra kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Sadio Mane'yi aldı. İşte transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:29
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, gelecek sezon mutlak olarak Süper Lig şampiyonluğu hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım 2024-25 sezonunda yıldız isimlerden oluşan bir kadro kurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Bu bağlamda Fenerbahçe'ye yazılan isimlerden biri de Sadio Mane oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon Euro ödemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Sadio Mane'nin Al-Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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