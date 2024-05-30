TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de rüya kadro hazırlığı! Dünya yıldızı listeye eklendi

Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, gelecek sezon mutlak olarak Süper Lig şampiyonluğu hedefliyor.

Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım 2024-25 sezonunda yıldız isimlerden oluşan bir kadro kurmayı planlıyor.

