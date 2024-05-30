Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak ve takımdan gidecek isimler büyük merak konusuyken o yıldızla ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Son olarak futbolcuya Avrupa'dan sürpriz bir kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:39
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Sarı-lacivertlilerde gözler 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerine çevrilirken diğer yandan takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Bu futbolculardan birisi de Miguel Crespo. Yıldız isim geride kalan sezonun ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Son olarak oyuncuya flaş bir takım talip oldu. Akşam'da yer alan habere göre oyuncu için Portekiz devi Sporting kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Yer alan haberde Sporting'in kısa süre içerisinde 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Rayo Vallecano, 27 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

İspanyol temsilcisinin Crespo için 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Futbolcu, Vallecano'da mutlu olsa da İspanyol ekibi 27 yaşındaki oyuncunun maaşını karşılamaya sıcak bakmıyor.

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