TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip!

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi. Sarı-lacivertlilerde gözler 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerine çevrilirken diğer yandan takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline geldi. Bu futbolculardan birisi de Miguel Crespo. Yıldız isim geride kalan sezonun ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Son olarak oyuncuya flaş bir takım talip oldu. Akşam'da yer alan habere göre oyuncu için Portekiz devi Sporting kolları sıvadı. Yer alan haberde Sporting'in kısa süre içerisinde 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği aktarıldı. Rayo Vallecano, 27 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İspanyol temsilcisinin Crespo için 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Futbolcu, Vallecano'da mutlu olsa da İspanyol ekibi 27 yaşındaki oyuncunun maaşını karşılamaya sıcak bakmıyor. Yıldız ismin bu nedenle Fenerbahçe'ye geri dönmesi söz konusu.