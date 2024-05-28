İsmail Kartal Fenerbahçe'de kalırsa o sorunla yüzleşecek!
Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamlarken sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde yer alırken tecrübeli çalıştırıcıyı takımdan ayrılmaması halinde büyük bir sorun bekliyor. İşte detaylar...
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Yine de deneyimli çalıştırıcı, Kanarya'da devam edecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürüyor.
Gelecek sezon yabancı kontenjanında ve toplam kadro sayısında güncellemeye gidilirken, çalışmalar titizlikle yürütülecek.
Kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki teknik adam, özellikle yabancı oyuncu konusunda kara kara düşünüyor.
İşte F.Bahçe'de 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 13 futbolcu...
BURAK KAPACAK
EMRE DEMİR
UMUT NAYİR
BARTUĞ ELMAZ
TIAGO ÇUKUR
OMAR FAYED
EMİR ORTAKAYA
MIGUEL CRESPO
EMRE MOR
SAMET AKAYDIN
LINCOLN
JOAO PEDRO
JIN-HO JO
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