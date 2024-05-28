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İsmail Kartal Fenerbahçe'de kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamlarken sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde yer alırken tecrübeli çalıştırıcıyı takımdan ayrılmaması halinde büyük bir sorun bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 15:57
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FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen 2. sırada bitirdi ve taraftarlarının şampiyonluk hasretini dindiremedi.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Sarı-lacivertliler 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 beraberlik alarak deplasmanda hiç mağlup olmadı ve ligin en çok gol atan takımı oldu.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Seçime hazırlanan F.Bahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'la yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Yine de deneyimli çalıştırıcı, Kanarya'da devam edecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Gelecek sezon yabancı kontenjanında ve toplam kadro sayısında güncellemeye gidilirken, çalışmalar titizlikle yürütülecek.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

Kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki teknik adam, özellikle yabancı oyuncu konusunda kara kara düşünüyor.

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

İşte F.Bahçe'de 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 13 futbolcu...

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

BURAK KAPACAK

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

EMRE DEMİR

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

UMUT NAYİR

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

BARTUĞ ELMAZ

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

TIAGO ÇUKUR

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

OMAR FAYED

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

EMİR ORTAKAYA

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

MIGUEL CRESPO

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

EMRE MOR

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

SAMET AKAYDIN

FENERBAHÇE HABEERLERİ | İsmail Kartal kalırsa o sorunla yüzleşecek!

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