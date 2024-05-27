TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferde hareketlilik başladı. Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un Brezilyalı yıldızı için transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
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ALEX SANDRO SAVAŞI
Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde; iki kulübün de takımın savunma hattını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncu ile yakından ilgilendiği belirtilirken, Brezilya ekibi Santos'un da Alex Sandro'yu takip ettiği yazıldı.
Akşam'da yer alan habere göre; Alex Sandro'nun kariyerini ülkesi Brezilya'da ve kariyerine başladığı Santos'ta bitirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Bu sezon Juventus formasıyla 18 maçta görev alan yıldız oyuncu 1 gol katkısı sağladı.
Alex Sandro Brezilya A Milli Takım formasını 39 maçta giydi. 33 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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