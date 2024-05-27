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TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferde hareketlilik başladı. Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un Brezilyalı yıldızı için transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:27
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TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Bu sezonu 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de tek hedef ön elemelere transferleri yetiştirmek...

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Lig yarışından uzak kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Beşiktaş ise gelecek sezon iddialı bir takım kurma peşinde.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

ALEX SANDRO SAVAŞI

Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

İtalyan basınında yer alan haberde; iki kulübün de takımın savunma hattını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncu ile yakından ilgilendiği belirtilirken, Brezilya ekibi Santos'un da Alex Sandro'yu takip ettiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Akşam'da yer alan habere göre; Alex Sandro'nun kariyerini ülkesi Brezilya'da ve kariyerine başladığı Santos'ta bitirmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maçta görev alan yıldız oyuncu 1 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Juventus'un yıldızı için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi!

Alex Sandro Brezilya A Milli Takım formasını 39 maçta giydi. 33 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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