Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek Fenerbahçe'nin 2. ve 3. eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netleşti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Buna göre Fenerbahçe, 2. eleme turunda Sırbistan'dan Partizan ya da İsviçre'den Lugano ile eşleşecek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise 4 muhtemel rakibi var.
İskoçya'dan Rangers ile Fransa'dan Lille, 3. eleme turunda dikkat çeken takımlar.
Öte yandan Çekya'dan Slavia Prag ile Avusturya'dan Salzburg da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe, 2. ve 3. eleme turlarını geçmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu etabı da geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
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