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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek Fenerbahçe'nin 2. ve 3. eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netleşti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:37
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe'nin gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. eleme turlarındaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Buna göre Fenerbahçe, 2. eleme turunda Sırbistan'dan Partizan ya da İsviçre'den Lugano ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise 4 muhtemel rakibi var.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İskoçya'dan Rangers ile Fransa'dan Lille, 3. eleme turunda dikkat çeken takımlar.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Öte yandan Çekya'dan Slavia Prag ile Avusturya'dan Salzburg da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, 2. ve 3. eleme turlarını geçmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu etabı da geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

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