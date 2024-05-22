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Derbide çarpıcı istatistik

Derbide yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe'nin, koşu mesafesinde şaşırtan rakamlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli oyuncular, ezeli rakibinden sadece 3 km eksik koştu. 97.1 km mesafe kat eden takımda Fred 10.8 km ile maça damga vurdu. Szymanski (10.2), Ferdi Kadıoğlu (9.9) ve Oosterwolde (9.8) ilk 5'te yer aldı. 100.3 km koşan G.Saray'da sadece Torreira (10.4) listeye girebildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Derbide çarpıcı istatistik
Derbide yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe'nin, koşu mesafesinde şaşırtan rakamlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli oyuncular, ezeli rakibinden sadece 3 km eksik koştu. 97.1 km mesafe kat eden takımda Fred 10.8 km ile maça damga vurdu. Szymanski (10.2), Ferdi Kadıoğlu (9.9) ve Oosterwolde (9.8) ilk 5'te yer aldı. 100.3 km koşan G.Saray'da sadece Torreira (10.4) listeye girebildi.
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