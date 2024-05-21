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İnanmış çocuklar

Fenerbahçe, sezonun maçında Galatasaray'ı deplasmanda Çağlar Söyüncü'nün golüyle devirdi. Bu galibiyetle son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren sarı- lacivertliler, ikili averajı da eline geçirdi. Artık şampiyonluk için son 90 dakika kaldı. Ligin son haftasında evinde küme düşen İstanbulspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçı kazanıp, Galatasaray'ın ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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İnanmış çocuklar

Fenerbahçe, sezonun maçında Galatasaray'ı deplasmanda Çağlar Söyüncü'nün golüyle devirdi. Bu galibiyetle son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren sarı- lacivertliler, ikili averajı da eline geçirdi. Artık şampiyonluk için son 90 dakika kaldı. Ligin son haftasında evinde küme düşen İstanbulspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçı kazanıp, Galatasaray'ın ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

EN İYİSİ BİZİZ

Konyaspor maçının ardından puan farkı 6'ya çıkmasına rağmen teknik direktör İsmail Kartal, şampiyon olacaklarına inanıyordu. 62 yaşındaki teknik adam bunu oyuncularına da aşıladı, onlar da Galatasaray'ı deplasmanda devirip, bir mucizeyi gerçekleştirmek için ilk adımı attı. İsmail hoca Pazar akşamı alınan tarihi zafer sonrasında soyunma odasında öğrencilerine seslendi ve "Ligin en iyisi biziz, bunu gösterdik. Haftaya biz şampiyon olacağız" dedi.

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