TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Yeni sezon planlamaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer önceliği orta sahaya verildi. Rade Krunic'in performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in de Avrupa'dan taliplerinin artması nedeniyle harekete geçti. Fred'in yanına nokta atışı bir takviye planlayan kurmaylar, yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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İSMAİL YÜKSEK'İN TALİBİ ÇOK!
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'in talipleri artmış durumda.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan başarılı oyuncu, Avrupa Şampiyonası'na yetişmek için uğraş veriyor.
Tedavisine yurt dışında devam eden İsmail Yüksek, EURO 2024'te mutlaka kadroda yer almak istiyor.
25 yaşındaki futbolcunun turnuvaya yetişmesi durumunda orada göstereceği performans kariyeri açısından belirleyici olacak.
Fenerbahçe yetkilileri, İsmail Yüksek'in yüksek performans vererek fiyatını artıracağı inancı içinde.
Yıldız isme özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.
Ada ekiplerinin yanı sıra Alman ve İtalyan kulüpleri de İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor.
A Milli oyuncunun sezon sonunda transfer olma ihtimalinin güçlenmesi üzerine sarı-lacivertliler, orta saha transferine yoğunlaştı.
Fred'in yanına nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan kurmaylar, önemli bir ismi radarına aldı.
RENATO SANCHES BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Menajerler vasıtasıyla Renato Sanches ismi Fenerbahçe'ye önerildi.
İtalyan ekibi Roma'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta sahanın Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir araya gelebileceği konuşuluyor.
Bu sezon Roma'da 12 resmi maçta forma giyen Renato Sanches, 1 gol kaydetti.
Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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