Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Yeni sezon planlamaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer önceliği orta sahaya verildi. Rade Krunic'in performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in de Avrupa'dan taliplerinin artması nedeniyle harekete geçti. Fred'in yanına nokta atışı bir takviye planlayan kurmaylar, yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 10:30
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Bu sezon hedeflerinden birer birer uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer operasyonu için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde hummalı bir operasyon yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Yıldız isimleri listesine ekleyen Kanarya'da mevcut oyunculara gelen teklifler planları doğrudan etkiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

İSMAİL YÜKSEK'İN TALİBİ ÇOK!
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'in talipleri artmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan başarılı oyuncu, Avrupa Şampiyonası'na yetişmek için uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Tedavisine yurt dışında devam eden İsmail Yüksek, EURO 2024'te mutlaka kadroda yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

25 yaşındaki futbolcunun turnuvaya yetişmesi durumunda orada göstereceği performans kariyeri açısından belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Fenerbahçe yetkilileri, İsmail Yüksek'in yüksek performans vererek fiyatını artıracağı inancı içinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Yıldız isme özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Ada ekiplerinin yanı sıra Alman ve İtalyan kulüpleri de İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

A Milli oyuncunun sezon sonunda transfer olma ihtimalinin güçlenmesi üzerine sarı-lacivertliler, orta saha transferine yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Fred'in yanına nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan kurmaylar, önemli bir ismi radarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

RENATO SANCHES BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Menajerler vasıtasıyla Renato Sanches ismi Fenerbahçe'ye önerildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

İtalyan ekibi Roma'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta sahanın Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir araya gelebileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! İsmail Yüksek'in yerine geliyor

Bu sezon Roma'da 12 resmi maçta forma giyen Renato Sanches, 1 gol kaydetti.

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