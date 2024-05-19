TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-lacivertlilere veda edecek 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Emre Mor'un Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
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EMRE MOR'A SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ TALİP
Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un Emre Mor için sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.
Öte yandan önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Emre Mor'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.
FATİH KARAGÜMRÜK RAKAMLARI
Emre Mor, devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 13 maçta 841 dakika süre bulabildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi.
Öte yandan Fatih Karagümrük, alınan sonuçlar neticesinde Süper Lig'e veda 2. takım olmuştu.
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