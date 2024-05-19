Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-lacivertlilere veda edecek 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Emre Mor'un Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 12:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Devre arasında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralık olarak katılan ve siyah kırmızılı ekipte yeniden kendini bulmaya başlayan Emre Mor için son haftalarda işler yerinde gitmiyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Son maçlarda kadroya dahi alınmayan milli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Akşam'da yer alan habere göre, sarı lacivertli ekibinde kadrosuna düşünmediği yıldız isim, yeni bir maceraya yelken açıyor. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

EMRE MOR'A SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ TALİP

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un Emre Mor için sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Öte yandan önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Emre Mor'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

FATİH KARAGÜMRÜK RAKAMLARI

Emre Mor, devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 13 maçta 841 dakika süre bulabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

27 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Öte yandan Fatih Karagümrük, alınan sonuçlar neticesinde Süper Lig'e veda 2. takım olmuştu.

G.Saraylılara şampiyonluk hediyesi! İşte Cimbom'un yeni çileği
G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız...
DİĞER
Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın gençlerine çağrı: "Kenetlenin"
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Derbi öncesi G.Saray'da büyük endişe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbinin VAR'ı açıklandı!
İsmail Yüksek'in yerine yıldız orta saha!
İstanbul baraj doluluk oranı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız... G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız... 13:12
Bologna - Juventus maçı ne zaman? Bologna - Juventus maçı ne zaman? 13:10
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? 13:03
Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? 12:55
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı 12:31
Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap 12:14
Daha Eski
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 12:05
Derbi saat kaçta? | GS - FB Derbi saat kaçta? | GS - FB 12:02
Valencia - Girona maçı ne zaman? Valencia - Girona maçı ne zaman? 07:34
Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? 07:37
Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı veren kanallar Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı veren kanallar 08:28
Resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'a verdiği cevap Resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'a verdiği cevap 08:59