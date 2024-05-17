Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni başkan kim olursa olsun teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Takımın başına dünyaca ünlü bir hocayı getirmek isteyen her iki başkan adayı da Jose Mourinho'yu liste başı yaptı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe ile anılması dünya basınında da oldukça ilgi uyandırırken, bu gelişme Fenerbahçeli yıldız futbolcuları da etkiledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:18
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Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Fenerbahçe Kulübü 8-9 Haziran'da olağan genel kurula gidip yeni başkanını seçecek.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım adaylıklarını açıkladı.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

İki aday da iddialı şekilde seçime hazırlanıyor. Bu çerçevede en çok öne çıkan konu ise yeni teknik direktör oldu.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

İki aday da dünyanın en önemli teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho ile görüşüyor.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Portekizli çalıştırıcıyla belli mesafeler kaydedildi ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Mourinho'nun alternatifleri de çok güçlü. Zaten güçlü ve kaliteli bir kadrosu olan sarı-lacivertliler her şartta dünya çapında bir teknik adamla yeni sezona başlayacak.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

YILDIZ OYUNCULAR OLUMSUZ ETKİLENDİ
Bu sezon Teknik Direktör İsmail Kartal iyi başlasa da bunu sürdüremedi.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Oyuna müdahaleleri başta olmak üzere saha içi birçok kararı yıldız oyuncular tarafından anlaşılmadı.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Avrupa'dan takımın elenmesi ve lig yarışının neredeyse kaybedilmesi yıldız oyuncuları olumsuz etkiledi.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Bu isimler yaşadıkları hayal kırıklığı sebebiyle ayrılık hazırlıkları yaparken, başkan adaylarının yüksek profilli teknik adamlarla temas sağlaması durumu değiştirdi.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Milliyet'in haberine göre; Oyuncular, Galatasaray derbisi öncesinde artık yeni teknik adamı bekleyip ona göre karar vermeyi düşünüyor.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Bu da yeni yönetimin kaliteli takımı koruması adına önemli bir avantaj sağlıyor.

Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar

Premier Lig (Chelsea), La Liga (Real Madrid) ve Serie A'da (Inter) 6 kez lig şampiyonu olan, Porto ve Inter'le 2 defa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Jose Mourinho, Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'ni, Roma ile de UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

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