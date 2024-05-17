Jose Mourinho her şeyi değiştirdi! Fenerbahçeli futbolculardan flaş karar
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni başkan kim olursa olsun teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Takımın başına dünyaca ünlü bir hocayı getirmek isteyen her iki başkan adayı da Jose Mourinho'yu liste başı yaptı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe ile anılması dünya basınında da oldukça ilgi uyandırırken, bu gelişme Fenerbahçeli yıldız futbolcuları da etkiledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İki aday da dünyanın en önemli teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho ile görüşüyor.
Portekizli çalıştırıcıyla belli mesafeler kaydedildi ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Mourinho'nun alternatifleri de çok güçlü. Zaten güçlü ve kaliteli bir kadrosu olan sarı-lacivertliler her şartta dünya çapında bir teknik adamla yeni sezona başlayacak.
YILDIZ OYUNCULAR OLUMSUZ ETKİLENDİ
Bu sezon Teknik Direktör İsmail Kartal iyi başlasa da bunu sürdüremedi.
Oyuna müdahaleleri başta olmak üzere saha içi birçok kararı yıldız oyuncular tarafından anlaşılmadı.
Avrupa'dan takımın elenmesi ve lig yarışının neredeyse kaybedilmesi yıldız oyuncuları olumsuz etkiledi.
Bu isimler yaşadıkları hayal kırıklığı sebebiyle ayrılık hazırlıkları yaparken, başkan adaylarının yüksek profilli teknik adamlarla temas sağlaması durumu değiştirdi.
Milliyet'in haberine göre; Oyuncular, Galatasaray derbisi öncesinde artık yeni teknik adamı bekleyip ona göre karar vermeyi düşünüyor.
Bu da yeni yönetimin kaliteli takımı koruması adına önemli bir avantaj sağlıyor.
Premier Lig (Chelsea), La Liga (Real Madrid) ve Serie A'da (Inter) 6 kez lig şampiyonu olan, Porto ve Inter'le 2 defa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Jose Mourinho, Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'ni, Roma ile de UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.
DİĞER