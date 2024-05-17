FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a Jose Mourinho teklifinde bulunmuş ve "Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.