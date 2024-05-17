FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti
Son dakika spor haberi: Seçim heyecanı için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de teknik direktör konusuna büyük önem veriliyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Kanarya'nın gündemindeki Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre Ali Koç, Mourinho için Sportif Direktör Mario Branco'yu yetkilendirdi.
Yakın zamanda Branco-Mourinho görüşmesinin gerçekleşeceği ve Ali Koç'un da görüşmeye katılacağı ifade edildi.
30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ!
Öte yandan haberde Mourinho'nun Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon euroluk teklifler aldığı ancak Portekizlinin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği aktarıldı.
Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a Jose Mourinho teklifinde bulunmuş ve "Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho yaklaşık 4 aydır boşta.
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