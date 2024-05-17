Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Son dakika spor haberi: Seçim heyecanı için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de teknik direktör konusuna büyük önem veriliyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Kanarya'nın gündemindeki Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 11:49
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Süper Lig'de şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi gündem seçim ve yeni teknik direktör konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Dünyaca ünlü bir hocayı takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertliler, gündemine Jose Mourinho'yu aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde göreve Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Ali Koç'tan da karşı hamle geldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Sabah'ın haberine göre Ali Koç, Mourinho için Sportif Direktör Mario Branco'yu yetkilendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Yakın zamanda Branco-Mourinho görüşmesinin gerçekleşeceği ve Ali Koç'un da görüşmeye katılacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ!
Öte yandan haberde Mourinho'nun Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon euroluk teklifler aldığı ancak Portekizlinin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a Jose Mourinho teklifinde bulunmuş ve "Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti

Son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho yaklaşık 4 aydır boşta.

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