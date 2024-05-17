Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu. Fourfourtwo dergisinin yayınladığı listede, oyuncular ve taraftarların oldukça gerildiği atmosferlerin inanılmaz olduğu maçlar dergi tarafından sıralandı.

Her sene derbi öncesi gündem olan bu liste yenilenmiş hali ile tekrar gündem oldu. İşte o liste...