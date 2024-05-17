Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi FourFourTwo dergisi, dünyanın en ateşli derbileri listesini açıkladı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...
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14: Olympiakos - Panathinaikos
13: Arsenal - Tottenham
12: Ajax - Feyenoord
11: Gremio - Internacional
10: Milan - Inter
9: Marsilya - PSG
8: Al Ahly - Zamalek
7: Roma - Lazio
6: Manchester United - Liverpool
5: Borussia Dortmund - Schalke 04
4: Galatasaray - Fenerbahçe
3: Barcelona - Real Madrid
2: Celtic - Rangers
1: Boca Juniors - River Plate
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