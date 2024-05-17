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Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi FourFourTwo dergisi, dünyanın en ateşli derbileri listesini açıkladı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:02
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Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu. Fourfourtwo dergisinin yayınladığı listede, oyuncular ve taraftarların oldukça gerildiği atmosferlerin inanılmaz olduğu maçlar dergi tarafından sıralandı.

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Her sene derbi öncesi gündem olan bu liste yenilenmiş hali ile tekrar gündem oldu. İşte o liste...

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

15: Benfica - Sporting Lizbon

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

14: Olympiakos - Panathinaikos

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

13: Arsenal - Tottenham

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

12: Ajax - Feyenoord

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

11: Gremio - Internacional

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

10: Milan - Inter

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

9: Marsilya - PSG

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

8: Al Ahly - Zamalek

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

7: Roma - Lazio

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

6: Manchester United - Liverpool

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

5: Borussia Dortmund - Schalke 04

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

4: Galatasaray - Fenerbahçe

Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

3: Barcelona - Real Madrid

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