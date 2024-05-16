Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan kim seçilirse seçilsin sezon sonunda teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi taraftarlarda heyecan uyandırdı. Dünyaca ünlü hocanın kariyeri boyunca aldığı tazminat miktarı ise dudak uçuklattı. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:42
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FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıklamıştı. Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında en dikkat çekeni ise Jose Mourinho oldu. Deneyimli çalıştırıcı ile yüz yüze konuştuğunu belirten Aziz Yıldırım, önemli ifadeler de kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

"MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜM"

Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne? Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

YILDIRIM'DAN MOURINHO VAADİ

"Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Portekizli çalıştırıcı, 'Special One' lakabını da aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Başarıları dışında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Jose Mourinho'nun kazandığı tazminat ücretleri ise dudak uçuklattı.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

9 farklı kulübün başına geçen 61 yaşındaki teknik adamın kazandığı tazminat miktarı dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

İŞTE MOURINHO'NUN KAZANDIĞI TAZMİNAT MİKTARI:

2007- Chelsea: 18 milyon Sterlin

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

2013- Real Madrid: 17 milyon Sterlin

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

2015- Chelsea: 12.5 milyon Sterlin

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

2028- Manchester United: 17 milyon Sterlin

FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

2021- Tottenham: 18 milyon Sterlin

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