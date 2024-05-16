FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıklamıştı. Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında en dikkat çekeni ise Jose Mourinho oldu. Deneyimli çalıştırıcı ile yüz yüze konuştuğunu belirten Aziz Yıldırım, önemli ifadeler de kullandı.

"MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜM" Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye.