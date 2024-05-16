FENERBAHÇE HABERİ: O rakam dudak uçuklattı! İşte Jose Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan kim seçilirse seçilsin sezon sonunda teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi taraftarlarda heyecan uyandırdı. Dünyaca ünlü hocanın kariyeri boyunca aldığı tazminat miktarı ise dudak uçuklattı. İşte o rakam...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne? Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız.
Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."
YILDIRIM'DAN MOURINHO VAADİ
"Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım.
Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Portekizli çalıştırıcı, 'Special One' lakabını da aldı.
Başarıları dışında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Jose Mourinho'nun kazandığı tazminat ücretleri ise dudak uçuklattı.
9 farklı kulübün başına geçen 61 yaşındaki teknik adamın kazandığı tazminat miktarı dikkat çekti.
İŞTE MOURINHO'NUN KAZANDIĞI TAZMİNAT MİKTARI:
2007- Chelsea: 18 milyon Sterlin
2013- Real Madrid: 17 milyon Sterlin
2015- Chelsea: 12.5 milyon Sterlin
2028- Manchester United: 17 milyon Sterlin
2021- Tottenham: 18 milyon Sterlin
2024- Roma: 3 milyon Sterlin
TOPLAM MİKTAR: 85.5 MİLYON STERLİN
DİĞER