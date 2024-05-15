Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, çılgın bir projeyle geliyor. Başarı için gözünü karartan Yıldırım, takımın başına dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu getirme sözü verdi. Takımı Portekizli hocaya teslim etmeyi planlayan Aziz Yıldırım, transfer için dev bir bütçeyi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:53
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FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım rüzgarı esiyor. Saadettin Saran'ın Ali Koç'un lehine başkan adaylığından çekilmesinin ardından adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

"Seçilirsem takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğim" diyen Aziz Yıldırım'ın bu sözleri futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

100 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya 100 milyon euro'luk bütçe sözü verdiği ve tarihin en iyi kadrolarından birini kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Kongrede yeniden başkan seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 'takımı sen kur' diyecek ve istediği isimleri alacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

MESUT ÖZİL ARACI OLDU!
Yıldırım'ın "Bizim hedefimiz sadece Türkiye'deki kupaları değil, Avrupa'da kupa kazanmak" diyerek Mourinho'yu ikna ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Aziz Yıldırım ile Mourinho'nun irtibatını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil'in sağladığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Real Madrid'den hocası olan Mourinho ile sürekli irtibat hâlinde olan Özil de Yıldırım'ın seçilmesi durumunda sarı lacivertli kulüpte aktif rol alacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

Yıldırım, takımın eski efsanelerine görev vermeyi planlıyor. Mesut Özil'in yanı sıra Aykut Kocaman'ın CEO, Volkan Demirel'in de Futbol Direktörü olarak rol alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

MOU'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ
Jose Mourinho, Manchester United'ın başındayken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleştiklerinde "İyi bir grubumuz var. Fenerbahçe ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi demektir. İstanbul ve Rotterdam'da büyük maçlara çıkacağız. Bu yüzden takımım adına iyi bir kura" ifadelerini kullanmıştı.

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