FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, çılgın bir projeyle geliyor. Başarı için gözünü karartan Yıldırım, takımın başına dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu getirme sözü verdi. Takımı Portekizli hocaya teslim etmeyi planlayan Aziz Yıldırım, transfer için dev bir bütçeyi gözden çıkardı. İşte detaylar...
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100 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE!
Kongrede yeniden başkan seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 'takımı sen kur' diyecek ve istediği isimleri alacak.
MESUT ÖZİL ARACI OLDU!
Yıldırım'ın "Bizim hedefimiz sadece Türkiye'deki kupaları değil, Avrupa'da kupa kazanmak" diyerek Mourinho'yu ikna ettiği belirtildi.
Aziz Yıldırım ile Mourinho'nun irtibatını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil'in sağladığı iddia edildi.
Real Madrid'den hocası olan Mourinho ile sürekli irtibat hâlinde olan Özil de Yıldırım'ın seçilmesi durumunda sarı lacivertli kulüpte aktif rol alacak.
Yıldırım, takımın eski efsanelerine görev vermeyi planlıyor. Mesut Özil'in yanı sıra Aykut Kocaman'ın CEO, Volkan Demirel'in de Futbol Direktörü olarak rol alacağı belirtildi.
MOU'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ
Jose Mourinho, Manchester United'ın başındayken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleştiklerinde "İyi bir grubumuz var. Fenerbahçe ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi demektir. İstanbul ve Rotterdam'da büyük maçlara çıkacağız. Bu yüzden takımım adına iyi bir kura" ifadelerini kullanmıştı.
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