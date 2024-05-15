FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro

"Seçilirsem takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğim" diyen Aziz Yıldırım'ın bu sözleri futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü.

100 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya 100 milyon euro'luk bütçe sözü verdiği ve tarihin en iyi kadrolarından birini kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.