Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Halbuki "racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"… Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler… O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar.

EMRE BOL - DOĞRU İŞLER Hangi maçı izleyeceğimi şaşırdım açıkçası… Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı? Kim arayı açacak, kim şampiyon olacak? Önümüzde kala kala 2 hafta kalmışken! Lakin; "Kimse Fenerbahçe gibi son haftalarda şampiyonluk bırakmıyor!" Kayserispor gibi öyle ya da böyle ligin iyi takımlarından birine karşı rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertlller şampiyonluğu haketmişti miydi bilemiyorum.