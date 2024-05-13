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Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti. Bu mücadele sonrasında Fotomaç Gazetesi yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - VAZGEÇENLER TRİBÜNDE

Maç başlamadan önce yedeklerle birlikte tüm takımın ve teknik heyetin sahanın ortasına gelip, omuz omuza vermesi aslında maçın mesajı… Skor 3-0'ken yönetim protestosu yapanların haberi gelmişti muhtemelen önceden. Mesaj verdiler Kadıköy'e gelenlere, "Biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" mesajını vermek istediler. Dzeko kulübede, Batshuayi sahada… Konya beraberliğinin mimarı ile Beşiktaş derbisinin golcüsü arasında seçim yaptı İsmail Kartal. Yine attı Belçikalı. Kilidi açtı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

İlk saniyeden itibaren maçı kazanacaklarını hissettirdiler Kayserisporlu oyunculara… Djiku "altı" oynadı. Çok da iyi oynadı. Tandemi bozmak pahasına bu kararı aldıysa İsmail Kartal, Krunic iyice düşünmeli "Ben ne yaptım?" diye… Gol atması önemli elbette. Ama daha iyisi, Fred'i serbest bırakması, direkt paslara yönelmesi… İsmail'e de mesaj bu, çabuk oyna, basit oyna"…

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Sahadakinin dışında kulaklar Olimpiyat'taki maçtaydı. Karagümrük'ün golleri ile heyecan arttı tribünlerde. Ama olmadı istedikleri. Fakat goller arasındaki geçiş önemli; Galatasaray öndeyken protesto var, Karagümrük gol attığında suskunluk. Ciddi bir seyirci sorunu vardı. Yaklaşan kongre, Ali Koç'un aday olduğunu açıklaması, Aziz Yıldırım'ın adaylığının beklenmesi, Fenerbahçe'den vazgeçirmiş bazılarını.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Halbuki "racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"… Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler… O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - DOĞRU İŞLER

Hangi maçı izleyeceğimi şaşırdım açıkçası… Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı? Kim arayı açacak, kim şampiyon olacak? Önümüzde kala kala 2 hafta kalmışken! Lakin; "Kimse Fenerbahçe gibi son haftalarda şampiyonluk bırakmıyor!" Kayserispor gibi öyle ya da böyle ligin iyi takımlarından birine karşı rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertlller şampiyonluğu haketmişti miydi bilemiyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Dostlar kimse sadece hakemlerle şampiyon olamaz. 1-2-3 hakem hatası sana da bana da oluyor işte. O yüzden hakemlerin sayesinde şampiyonluk kocaman bir yalandır. Fenerbahçe doğru kadroyu yaptı, sezon boyunca çok yanlışlar yapıldı. Gerek teknik kararlar gerekse tercihler…

Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

Şampiyonluklar gelir gider… Önemli olan doğru işleri yapabilmek… Ne zaman doğru işler yapılırsa o zaman başarı kendiliğinden gelecek. Söylemleri değiştirip, doğruları yaptığında ; sonu doğru olacak. Bana sorarsanız şampiyonluk artık çok zor. Ayıp değil günah değil! Bakalım Ali Koç bey "demlenmiş haliyle" bundan sonra neler yapacak? Tamamen destekliyorum. Daha doğru işleri yapacak bence…

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