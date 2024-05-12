Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonu yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o yıldız isimden kariyeri hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 09:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu her kulvarda başarıyla tamamlamayı planlıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Kanarya bu anlamda sezon öncesi ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Fakat kadroya katılan bazı isimler tam olarak beklenen performansı gösteremedi ve hayal kırıklığı haline geldi. Bu futbolculardan birisi de Leonardo Bonucci.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Son olarak İtalyan yıldız ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Oğuz Aydın F.Bahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? 08:47
G.Saray Karagümrük deplasmanında! G.Saray Karagümrük deplasmanında! 08:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs 07:14
Ronaldo dönüyor Ronaldo dönüyor 01:01
Dilara Bozan’dan altın madalya Dilara Bozan’dan altın madalya 01:00
İki uzatmada F.Bahçe Beko İki uzatmada F.Bahçe Beko 00:55
Daha Eski
Arda yine attı Arda yine attı 00:54
Şampiyon Eyüp kupasını aldı Şampiyon Eyüp kupasını aldı 00:50
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 00:50
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor 23:58
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41