TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu her kulvarda başarıyla tamamlamayı planlıyordu. Kanarya bu anlamda sezon öncesi ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük yankı uyandırmıştı. Fakat kadroya katılan bazı isimler tam olarak beklenen performansı gösteremedi ve hayal kırıklığı haline geldi. Bu futbolculardan birisi de Leonardo Bonucci. Son olarak İtalyan yıldız ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor. İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi.