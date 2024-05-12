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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada güzel bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Oyuncularını tebrik eden Kartal, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:24 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."

"GALATASARAY DERBİSİNE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

"İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

Maç öncesi sahada toplanıp ne konuştunuz?

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı."

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