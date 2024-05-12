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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 19:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 20:10
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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde kritik hafta yaşanırken şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe, evinde Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele ediyor. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

MERT MÜLDÜR CEZALI 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemiyor. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda yer almıyor.

HAKEM DİRENÇ TONUSLUOĞLU

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman.

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