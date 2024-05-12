FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...

Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin.

Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi.