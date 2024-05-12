FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında sarı kırmızılıların gerisinde kalan sarı lacivertliler, teknik heyeti protesto etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.
KARTAL İSTİFA EDEBİLİR
Alınacak sonuca göre istifa edebileceği yönünde iddialar da konuşulan İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin gelecek sezon kesin olarak yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine takımın başında kırdığı önemli rekorlara rağmen kendisine yapılan eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedildi.
Zor olmasına rağmen takımını motive etmeye çalışan 62 yaşındaki teknik adamın, Kayserispor'u yenerek gelecek haftaki Galatasaray derbisine yarışı taşımalarını istediği bildirildi.
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