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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında sarı kırmızılıların gerisinde kalan sarı lacivertliler, teknik heyeti protesto etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

KARTAL İSTİFA EDEBİLİR
Alınacak sonuca göre istifa edebileceği yönünde iddialar da konuşulan İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin gelecek sezon kesin olarak yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine takımın başında kırdığı önemli rekorlara rağmen kendisine yapılan eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedelirse...

Zor olmasına rağmen takımını motive etmeye çalışan 62 yaşındaki teknik adamın, Kayserispor'u yenerek gelecek haftaki Galatasaray derbisine yarışı taşımalarını istediği bildirildi.

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