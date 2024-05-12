FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bitime 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen istifa tepkileriyle ilgili "Kendimle ilgili hiçbir planım yok, yapmadım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma ya da gitme gibi bir planım yok. Bunları konuşmanın zamanı da değil yeri de değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonunda oynayacağımız Galatasaray maçını düşünüyorum. İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." yanıtını verdi.