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Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle | Trendyol Süper Lig maçı

Fenerbahçe ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:07
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Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti izle | Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta dev derbide Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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