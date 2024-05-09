Fenerbahçe'nin gündemindeki Mourinho'dan emeklilik açıklaması! Tarih verdi

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu ifade etti.

Deneyimli hoca, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho kariyerinde birçok kupa kazandı.

Dünyaca ünlü hoca, 3 Premier Lig, La Liga, 2 Serie A, 2 Portekiz Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, FA Cup, 2 Community Shield, 4 İngiltere Lig Kupası, Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.