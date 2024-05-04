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Fenerbahçe 117 yaşında

Fenerbahçe dün kuruluşunun 117’nci yıl dönümünü kutladı. Törene katılan genel sekreter Burak Kızılhan, “Fenerbahçemizin 117. yaşı, Atamızın kulübümüzü ziyaretinin 106. yılı kutlu olsun” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe 117 yaşında

Fenerbahçe Müzesi önünde dün düzenlenen törenle kulübün 117'nci kuruluş yılı kutlandı. Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı. Kızılhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kıymetli çalışma arkadaşlarımızla beraber kulübümüzün kuruluşunun 117. yılını burada beraberce kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana, ülkesine ve Türk sporuna hizmet etmeyi görev edinen Fenerbahçemiz tam 117 yaşında. Fenerbahçemizin 117. yaşı, Atamızın kulübümüzü ziyaretinin 106. yılı kutlu olsun. Fenerbahçemiz, tarihinden aldığı güçle kıymetli vatanımıza, onun gençlerine ve geleceğine hizmet ediyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle büyüyor, onun ilkeleri ışığında yürüyor. O kadar büyük bir kulübüz ki her branşta, her yarışta, Fenerbahçemiz rekorların adı, Avrupa şampiyonalarının ortak arması, olimpiyatların bayrak takımı. Türk bayrağını kilometrelerce ötelerde, dünyanın dört bir yanında dalgalandıran; durmadan, yorulmadan çalışan bir spor kulübü. İyi ki doğdu, sonsuza dek yaşasın dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz!"

9 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, 9 branşta faaliyetlerini sürdürürken başarılı sonuçlara da imza atıyor. Sarı-lacivertli erkek ve kadın sporcular futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme branşlarında mücadelelerini devam ettiriyor.

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