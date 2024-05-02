İrfan Can Kahveci Newcastle United yolcusu!

İngiliz basını, Newcastle United'ın İrfan Can Kahveci için harekete geçtiğini iddia etti. Ada medyasında yer alan haberlerde; Premier Lig ekibinin alternatifli listesinde milli oyuncunun olduğu ve kısa süre içinde Fenerbahçe'yle irtibata geçeceği bilgisi paylaşıldı. İrfan'ın bu sezonki performansına parantez açıldı.

FRANSIZLAR RENNES'E YAZDI

İrfan Can Kahveci için bir iddia da Fransız basınından geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan ve 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu için Rennes yönetiminin, şartları zorlayacağı ileri sürüldü. İrfan Can için Fenerbahçe'nin beklentisi ise 20 milyon euro.