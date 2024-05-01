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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:34
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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