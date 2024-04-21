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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sezon sonu 6 yıldız yolcu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak 6 ismin sezon sonunda yolcu olacağı aktarılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sezon sonu 6 yıldız yolcu!

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Fenerbahçe yeni sezonda yeniden bir yapılanmaya gidecek gibi duruyor... Keza ideal 11'deki bazı isimlerin talipleri arttı ve kulübe tekliler gelmeye başladı. Avrupa devlerinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra; Osayi- Samuel, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'yle de vedalaşılacak. Michy Batshuayi hariç diğer isimlerden ciddi bir bonservis beklentisi var.

Sarı-lacivertliler, Ferdi, Szymanski, İsmail, İrfan ve Osayi'den 90 milyon euro gelir hedefliyor. Bu paranın bir kısmı takıma takviyeler için kullanılacak bir kısmıyla da borçlar ödenecek. Özellikle, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yönetimle görüşüp gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedikleri belirtildi. Michy Batshuayi ise yedek kalmak istemediğinden dolayı opsiyonun devreye girmemesini yönetimden rica etti.

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