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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak Portekiz'den o genç yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Portekizli yıldız için sarı-lacivertliler, Moreirense'nin kapısını çalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Portekiz ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Gonçalo Franco, Fenerbahçe dışında Braga ve Benfica'nın da transfer listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Takvim'in derlediği, Portekiz medyasındaki haberlerde 3 kulüp arasında müthiş bir transfer yarışının yaşandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen genç yıldız gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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