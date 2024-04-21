TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!

Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Portekizli yıldız için sarı-lacivertliler, Moreirense'nin kapısını çalacak.

Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi.