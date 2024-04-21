TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe onun için devlerle yarışta!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için şimdiden kollar sıvandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak Portekiz'den o genç yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Takvim'in derlediği, Portekiz medyasındaki haberlerde 3 kulüp arasında müthiş bir transfer yarışının yaşandığı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen genç yıldız gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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