Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Göz dolduran futboluyla dikkat çeken yıldız isme Avrupa'dan 4 takım talip oldu. Önemli takımların radarına giren İrfan Can, yaz transfer sezonunda kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:55
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci performansıyla parmak ısırtıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Bu sezonki performansı ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR!
Tüm kulvarlarda 43 maça çıkan ve 2624 dakika süre alan İrfan Can Kahveci 16 gol ve 12 asistlik skor katkısıyla kariyer sezonunu yaşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Yıldız futbolcu sergilediği bu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

4 KULÜP PEŞİNDE!
Yükselen bir grafik çizen İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 4 takım talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci için Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Rennes devrede.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO!
Haberde Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'den 25 milyon euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Başakşehir'e pay verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun transfer edildiği tarihte KAP'a yaptığı açıklamada 11 milyon euroyu aşan tutarın yüzde 20'sinin Başakşehir'e ödeneceğini bildirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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