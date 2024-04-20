FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Göz dolduran futboluyla dikkat çeken yıldız isme Avrupa'dan 4 takım talip oldu. Önemli takımların radarına giren İrfan Can, yaz transfer sezonunda kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR!
Yıldız futbolcu sergilediği bu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
4 KULÜP PEŞİNDE!
Yükselen bir grafik çizen İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan 4 takım talip oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci için Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Rennes devrede.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO!
Haberde Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'den 25 milyon euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.
Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.
Öte yandan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Başakşehir'e pay verecek.
Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun transfer edildiği tarihte KAP'a yaptığı açıklamada 11 milyon euroyu aşan tutarın yüzde 20'sinin Başakşehir'e ödeneceğini bildirmişti.
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER