FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor

Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.