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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Avrupa kupalarına veda eden sarı lacivertlileri Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike bekliyor. Fenerbahçe'de 7 isim Sivasspor maçında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:28
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Avrupa kupalarına vedan eden sarı lacivertliler rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Ligde oynadığı son 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

7 futbolcu kart sınırında

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçı öncesi büyük bir tehlike bekliyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Fenerbahçe'de, Sivaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER


Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Michy Batshuayi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Cengiz Ünder

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında

Rodrigo Becao

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