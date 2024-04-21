Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! 7 isim kart sırında
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Avrupa kupalarına veda eden sarı lacivertlileri Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike bekliyor. Fenerbahçe'de 7 isim Sivasspor maçında kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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7 futbolcu kart sınırında
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçı öncesi büyük bir tehlike bekliyor.
Fenerbahçe'de, Sivaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER
Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Michy Batshuayi
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Rodrigo Becao
Mert Müldür
Edin Dzeko
Ferdi Kadıoğlu
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