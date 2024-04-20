Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı İsmail Yüksek, göz dolduran performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Avrupa hayali bulunan 25 yaşındaki oyuncuya İngiltere'den 3 önemli takım talip oldu. Bu takımların transfer için kesenin ağzını açacakları belirtildi. İşte o kulüpler ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 16:08
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, transferin gözdesi konumuna geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Artan performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Bu sezon sarı-lacivertlilerde 45 resmi maçta forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Tempolu futboluyla göz dolduran yıldız isme Avrupa'nın önemli takımları ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Avrupa hedefi olan bir isim olan İsmail Yüksek'in yeni adresi İngiltere olabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

İngiltere Premier Lig'den 3 büyük kulüp, yıldız orta sahanın transferi için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Ada basınına yansıyan haberlere göre; Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

Bu üç kulüp, yıldız orta saha için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e

İsmail Yüksek'i transfer etmek isteyen Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham'ın kesenin ağzını açması bekleniyor.

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