FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı İsmail Yüksek, göz dolduran performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Avrupa hayali bulunan 25 yaşındaki oyuncuya İngiltere'den 3 önemli takım talip oldu. Bu takımların transfer için kesenin ağzını açacakları belirtildi. İşte o kulüpler ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tempolu futboluyla göz dolduran yıldız isme Avrupa'nın önemli takımları ilgi gösteriyor.
Avrupa hedefi olan bir isim olan İsmail Yüksek'in yeni adresi İngiltere olabilir.
İngiltere Premier Lig'den 3 büyük kulüp, yıldız orta sahanın transferi için devreye girdi.
Ada basınına yansıyan haberlere göre; Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.
Bu üç kulüp, yıldız orta saha için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.
İsmail Yüksek'i transfer etmek isteyen Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham'ın kesenin ağzını açması bekleniyor.
Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
DİĞER