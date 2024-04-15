Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 10:55
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Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - İKİ YANLIŞ KARARI VAR DÜZELTTİ

Fenerbahçe bir kez daha çekirge gibi sıçradı. Benzerini Rize'de yapmıştı, dün gece tekrar ettiler. İlk yarıda tel tel dökülen bir Fenerbahçe…

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Herkes pikniğe gelmiş, lig bitmiş gibi oynuyordu. "Bu maçı nasıl kazanacak?" derken, 45. dakikada golü de yediler. Artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

İkinci yarıda Fenerbahçe baktı ki pabuç pahalı resital yapmaya başladı. Osayi, Dzeko, İsmail hepsi çok iyiydi… İkinci yarının hemen başında Dzeko iyi vurdu, top Karagümrüklü oyuncunun ayağına çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı beraberlik geldi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Ardından da maçın yıldızlarından biri olan Osayi, ceza alanı içine girdi penaltı geldi ve Fenerbahçe maçı kopartıverdi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

İkinci yarı her oyuncu iyi oynadı ama Livakovic'e özel bir şeyler yazmak gerek. İlk yarıda karşı karşıya kurtardı. Ardından Can'ın mükemmel şutunu kurtardı ve maç biterken de Karagümrük'ün az kalsın beraberlik golü geliyordu.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Livakovic bu beraberlik golünü de kurtardı. Görünen o ki Fenerbahçe son ana kadar Galatasaray'ı kovalayacak.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Numanoğlu verdiği tüm radikal kararlarda haklıydı ama aması şu; iki tane yanlışı Portekizli VAR hakeminden döndü. Osayi'ye yapılan penaltıya devam dedi… Üstelik gözünün önündeydi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

VAR doğruyu buldurdu. Ardından manasız bir penaltı verdi. Eysseric topa dokunmuştu bu yanlışı da VAR'dan giderildi.

Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!

Maçın sonlarına doğru da Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda Eysseric kendini atıyor o yüzden de ikinci sarıdan kırmızı görüyor. Bu karar da doğru.

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