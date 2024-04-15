Ahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Ardından da maçın yıldızlarından biri olan Osayi, ceza alanı içine girdi penaltı geldi ve Fenerbahçe maçı kopartıverdi.
İkinci yarı her oyuncu iyi oynadı ama Livakovic'e özel bir şeyler yazmak gerek. İlk yarıda karşı karşıya kurtardı. Ardından Can'ın mükemmel şutunu kurtardı ve maç biterken de Karagümrük'ün az kalsın beraberlik golü geliyordu.
Livakovic bu beraberlik golünü de kurtardı. Görünen o ki Fenerbahçe son ana kadar Galatasaray'ı kovalayacak.
Numanoğlu verdiği tüm radikal kararlarda haklıydı ama aması şu; iki tane yanlışı Portekizli VAR hakeminden döndü. Osayi'ye yapılan penaltıya devam dedi… Üstelik gözünün önündeydi.
VAR doğruyu buldurdu. Ardından manasız bir penaltı verdi. Eysseric topa dokunmuştu bu yanlışı da VAR'dan giderildi.
Maçın sonlarına doğru da Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda Eysseric kendini atıyor o yüzden de ikinci sarıdan kırmızı görüyor. Bu karar da doğru.
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