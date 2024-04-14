Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe yaz transfer döneminde büyük umutlarla kalesine Dominik Livakovic'i katmıştı. Fakat Kanarya için Livakovic resmen hayal kırıklığı haline geldi. Hırvat eldivenin sarı-lacivertlilerde yolların ayrıldığı Altay Bayındır'a karşı ortaya çıkan istatistikleri gündem oldu. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli file bekçisinin eksiklerinin giderilmesi için 16 Mart'ta teknik ekibe ülkesinde beraber çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic dahil edildi. Buna rağmen Hırvat kaleci form tutamadı.
Oynadığı son 2 maçta kalesinde 3 gol gören 28 yaşındaki eldiven, Trabzonspor'dan 1, Olympiakos'tan ise 2 gol yedi.
Toplamda ceza sahası dışından kaleyi bulan 37 şutta 11 golü kalesinde gördü.
Ligde ceza sahası dışından 8 kez ağlarını düşürürken, Avrupa'da kalesinde 3 gole engel olamadı ve dışarıdan %30'luk gol yeme değerine ulaştı.
Livakovic, bu performansıyla sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a giden Altay Bayındır'ı mumla arattı.
Milli kaleci, geçen dönem 34 karşılaşmada ceza sahası dışından kalesine gelen 29 şutta ağlarında sadece 4 gol görmüştü.