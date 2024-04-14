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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe yaz transfer döneminde büyük umutlarla kalesine Dominik Livakovic'i katmıştı. Fakat Kanarya için Livakovic resmen hayal kırıklığı haline geldi. Hırvat eldivenin sarı-lacivertlilerde yolların ayrıldığı Altay Bayındır'a karşı ortaya çıkan istatistikleri gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:22
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye sezon başında Altay Bayındır'ın yerine transfer edilen Dominic Livakovic, performansıyla hayal kırıklı yaşatıyor.

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli file bekçisinin eksiklerinin giderilmesi için 16 Mart'ta teknik ekibe ülkesinde beraber çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic dahil edildi. Buna rağmen Hırvat kaleci form tutamadı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Oynadığı son 2 maçta kalesinde 3 gol gören 28 yaşındaki eldiven, Trabzonspor'dan 1, Olympiakos'tan ise 2 gol yedi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Toplamda ceza sahası dışından kaleyi bulan 37 şutta 11 golü kalesinde gördü.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Ligde ceza sahası dışından 8 kez ağlarını düşürürken, Avrupa'da kalesinde 3 gole engel olamadı ve dışarıdan %30'luk gol yeme değerine ulaştı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı! İşte o çarpıcı istatistik

Livakovic, bu performansıyla sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a giden Altay Bayındır'ı mumla arattı.

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