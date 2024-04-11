TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de zirve yarışı sürerken bir yandan da gelecek sezon transferlerine yönelik arayışlar devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak adı Galatasaray ile anılan yıldız ismin peşine düştü. İşte haberin gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Asıl puan kayıplarını iç sahada yaşayan Kanarya; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 31 haftalık süreçte 82 puan topladı.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı gösteren F.Bahçe, yarı final için Olimpiakos'la kozlarını paylaşacak.
Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu doğrultuda 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.
ÖNCELİK GÖNDERİLECEK OYUNCULARDA
Bu sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren 5'i yabancı olmak üzere 13 futbolcu bulunuyor.
Joao Pedro, Jin-Ho Jo, Lincoln, Miguel Crespo ve Omar Fayed gibi isimlerde kararlar kamp sonrası verilecek.
Sözleşmeleri bitecek Leonardo Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.
Sezonu ameliyat olduğu için sakat geçiren Luan Peres ile istenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Ryan Kent'in de takım bulması halinde ayrılmasına kolaylık sağlanacak.
SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR
Buna karşın diğer oyunculara istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidilebilir.
Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.
Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak F.Bahçe, yerine gelecek isimleri ise belirlemeye başladı.
İşte gündemdeki futbolcularda son durum...
FERDİ AYRILIRSA...
Son 2 sezondur yükselen grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması halinde transfer edilecek isim belli oldu.
SOLA LEVENT MERCAN
Bu bölge için düşünülen ilk isim ise Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan oldu.
Sarı-lacivertliler bu bölgeye ligi bilen ve yerli takviyesi yapmak isterken, yabancı kontenjanı farklı mevkilerde kullanılacak.
SZYMANSKI'YE UYGUN TEKLİF GELİRSE...
Szymanski'ye uygun teklifler gelmesi halinde kabul etmesi beklenen F.Bahçe, gelecek bonservisi kaynak olarak kullanmak istiyor.
G.SARAY'A ÇALIM: DAICHI KAMADA
Buna karşın bonservisi elinde olan futbolculara öncelik veren Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Daichi Kamada'yı listesine aldı.
Yönetim, Japon oyuncuyu transfer ederek hem bonservis bedeli ödemek istemiyor hem de Uzak Doğu pazarına açılmak istiyor.
DAICHI KAMADA KİMDİR?
Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı.
2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.
2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü.
Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
DİĞER