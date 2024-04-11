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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de zirve yarışı sürerken bir yandan da gelecek sezon transferlerine yönelik arayışlar devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak adı Galatasaray ile anılan yıldız ismin peşine düştü. İşte haberin gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:16
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Yoluna 2 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de flaş son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

2023 Turkcell Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkan ve 3. dakikada sahadan çekildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Ligde 31 hafta geride kalırken, sarı-lacivertliler deplasmanda hiç mağlup olmadı ve 15 maçta 14 galibiyet - 1 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Asıl puan kayıplarını iç sahada yaşayan Kanarya; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 31 haftalık süreçte 82 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı gösteren F.Bahçe, yarı final için Olimpiakos'la kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Bu doğrultuda 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

ÖNCELİK GÖNDERİLECEK OYUNCULARDA

Bu sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren 5'i yabancı olmak üzere 13 futbolcu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Joao Pedro, Jin-Ho Jo, Lincoln, Miguel Crespo ve Omar Fayed gibi isimlerde kararlar kamp sonrası verilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Sözleşmeleri bitecek Leonardo Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Sezonu ameliyat olduğu için sakat geçiren Luan Peres ile istenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Ryan Kent'in de takım bulması halinde ayrılmasına kolaylık sağlanacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Buna karşın diğer oyunculara istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidilebilir.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak F.Bahçe, yerine gelecek isimleri ise belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

İşte gündemdeki futbolcularda son durum...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

FERDİ AYRILIRSA...

Son 2 sezondur yükselen grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması halinde transfer edilecek isim belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

SOLA LEVENT MERCAN

Bu bölge için düşünülen ilk isim ise Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Sarı-lacivertliler bu bölgeye ligi bilen ve yerli takviyesi yapmak isterken, yabancı kontenjanı farklı mevkilerde kullanılacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

SZYMANSKI'YE UYGUN TEKLİF GELİRSE...

Szymanski'ye uygun teklifler gelmesi halinde kabul etmesi beklenen F.Bahçe, gelecek bonservisi kaynak olarak kullanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

G.SARAY'A ÇALIM: DAICHI KAMADA

Buna karşın bonservisi elinde olan futbolculara öncelik veren Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Daichi Kamada'yı listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Yönetim, Japon oyuncuyu transfer ederek hem bonservis bedeli ödemek istemiyor hem de Uzak Doğu pazarına açılmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

DAICHI KAMADA KİMDİR?

Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi...

Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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