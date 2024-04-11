TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek
Yeni sezonda önemli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe rotayı savunmaya çevirdi. İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yle yollarını sezon sonunda ayıracak olan sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla dünya yıldızı önerildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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GÖZLER KARTAL'DA
Kırmızılara veda etmeye hazırlanan Matip de Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Çapraz bağ yırtığı nedeniyle aralık ayından bu yana forma giyemeyen Matip, haziranda sahalara dönecek.
İsmail Kartal onay verirse Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları istenecek.
Raporlar incelenince adım atılacak.
201 MAÇTA OYNADI
2016'dan bu yana Liverpool forması giyen Matip, 8 yıllık süreçte 201 defa forma giydi ve 11 gol atıp, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Matip futbola ise Bochum altyapısında başladı. Şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.
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