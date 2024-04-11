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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Yeni sezonda önemli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe rotayı savunmaya çevirdi. İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yle yollarını sezon sonunda ayıracak olan sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla dünya yıldızı önerildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico'yla görüşen sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Leonardo Bonucci'nin yerine de kaliteli bir isim bakıyordu ki menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü yıldız Joel Matip önerildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

GÖZLER KARTAL'DA
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Matip'e İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Kırmızılara veda etmeye hazırlanan Matip de Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Çapraz bağ yırtığı nedeniyle aralık ayından bu yana forma giyemeyen Matip, haziranda sahalara dönecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

İsmail Kartal onay verirse Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları istenecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Raporlar incelenince adım atılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

201 MAÇTA OYNADI
2016'dan bu yana Liverpool forması giyen Matip, 8 yıllık süreçte 201 defa forma giydi ve 11 gol atıp, 6 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Bonucci'nin yerine gelecek

Matip futbola ise Bochum altyapısında başladı. Şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.

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