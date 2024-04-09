Dünya F.Bahçe’yi konuştu

Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa maçından 2. dakikada çekildi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı bu hareket dünya basınında geniş yankı buldu. İşte o manşetlerden bazıları;

PORTEKİZ: O Jogo: Beklenen oldu. Fenerbahçe, sahadan çekildi. A Bola: Fenerbahçe, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor. Record: Gerçeküstü.

BREZİLYA: Globo Esporte: Fenerbahç'nin sahadan çekilme kararı, federasyonla aranın bozulması anlamına geliyor.

SÜPER KUPA SÜPER KISA

HOLLANDA: De Telegraaf: Süper Kupa süper kısa. Nos Sport: Türkiye'deki Süper Kupa rezalete dönüştü. Voetbal: Süper Kupa pazar günü bir dakika sonra sona erdi.

İNGİLTERE: Daily Sports: Fenerbahçe, ilk dakikada yediği golle sahadan çekildi. BBC: Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sahayı terk etti.

FRANSA: Rmc Sport: Süper Kupa'da çılgın sahne. L'Equipe: F.Bahçe, Süper Kupa oynamayı reddetti.

İSPANYA: Marca: Türkiye'de skandal. Relevo: Türkiye'de bir utanç daha

TÜRKIYE'DE KAOS

İtalyan ve Alman basını da şu ifadelerle Süper Kupa'da yaşananları özetledi:

İTALYA: La Gazzetta dello Sport: Türkiye'de kaos. Calcio Mercato: Türkiye'deki kısa ömürlü kupa. Corriere Dello Sport: Türkiye'de sansasyon.

ALMANYA: Bild: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2'nci dakikada sahadan çekildi. Kicker: Tuhaf Süper Kupa.