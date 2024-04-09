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Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 11:36
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Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.

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